中國食源性疾病暴發事件數量下降11%

國家食品安全風險評估中心主任李寧在活動現場。（來源：國家衛健委） 中評社北京12月14日電／據新華社報導，國家衛生健康委副主任曹雪濤12日表示，我國食品安全治理工作取得積極進展，與“十三五”期間對比，食源性疾病暴發事件數量下降11%。



在當天舉行的食品安全宣傳周國家衛生健康委主場活動上，曹雪濤介紹，我國已實施國家食品安全風險監測計劃，根據食源性疾病發病情況和演變趨勢，繪制不同區域、不同風險類別的國家食品安全風險地圖，指導各地及時發布風險預警信息，提示公眾合理採購與儲存食品。



食源性疾病通俗稱為食物中毒，是全球重要的公共衛生問題之一。為加強風險預警，國家衛生健康委近年來建立了食源性疾病病例監測、食源性疾病暴發監測和國家食源性疾病分子溯源網絡三大監測系統。



國家食品安全風險評估中心主任李寧介紹，監測系統顯示，2010年至2022年全國共報告食源性疾病暴發事件4.6萬餘起，主要發生在家庭和餐飲服務場所。其中，家庭的食源性疾病暴發，主要由誤食野生毒蘑菇和致病菌污染引起。餐飲服務場所，則應重點防控細菌性食源性疾病。



李寧表示，冬季氣溫降低，食源性疾病的發生風險會相應降低，但某些致病菌、有毒動植物中毒仍不能忽視。元旦春節將至，要特別防範由於購物較多、冰箱塞得過滿或放不下造成的食物原料、半成品腐敗變質問題。



此次食品安全宣傳周國家衛生健康委主場活動以“尚儉崇信盡責 同心共護食品安全”為主題，還安排了主題宣講、專家訪談等環節，並發布食品安全與食源性疾病風險提示，向全社會提出合理膳食倡議。