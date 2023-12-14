和音：攜手構建有戰略意義的中越命運共同體

2021年12月1日，在越南首都河內，列車在吉靈－河東輕軌線上行駛。（來源：中鐵六局河內輕軌項目部） 中評社北京12月14日電／據人民日報報導，當地時間12月12日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體，釋放了兩黨兩國團結友好、堅定攜手走社會主義道路、共同邁向現代化的積極信號。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將不斷取得新成就，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。



中越兩黨兩國最高領導人建立了牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供了重要戰略引領。這是習近平總書記、國家主席同阮富仲總書記的第三輪互訪。阮富仲總書記為習近平總書記、國家主席舉行隆重歡迎儀式，兩黨總書記舉行會談、小範圍茶敘。越共中央總書記阮富仲夫婦、越南國家主席武文賞夫婦共同為習近平總書記、國家主席和夫人彭麗媛舉行盛大歡迎宴會。越共中央政治局委員、書記處書記等高層領導人全部陪同出席。這些充分體現了中越關係的高水平。中越雙方就兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。



中越兩國在各自爭取國家獨立和民族解放鬥爭中相互支持，在彼此改革開放和革新事業中互學互鑒，“越中情誼深、同志加兄弟”是中越關係最生動寫照。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中越扎實推進命運共同體建設，是從振興世界社會主義和實現中越兩國長治久安出發作出的重大戰略決策，深深植根於中越傳統友好，符合兩國人民共同利益和共同願望。



構建中越命運共同體，政治上，要把准方向；安全上，要深化互信；務實合作上，要提質升級；民意基礎上，要加大投入；國際地區問題上，要密切協作；涉海問題上，要管控分歧。習近平總書記、國家主席提出的幾點建議，為構建中越命運共同體指明方向。阮富仲總書記表示，越方願同中方一道，構建具有戰略意義的越中命運共同體，以“六個更”為指引，全面加強政治、經貿、安全、民間等領域合作，打造互利共贏的典範，這符合越中兩黨、兩國政府和人民的共同利益。越方明確表示，堅定恪守一個中國原則，反對任何勢力干涉中國內政，堅定支持並願積極參與習近平主席提出的共建“一帶一路”、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重要全球倡議。中越雙方同意發表《關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。

