三立：綠34.7%藍28.8%白21.2%

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／2024大選進入最後一個月關鍵倒數，親綠的《三立電視》14日公布最新民調顯示，民進黨“賴蕭配”支持度34.7%、中國國民黨“侯康配”28.8%、台灣民眾黨“柯盈配”21.2%、另有“選不出來”民眾15.3%。



民調表示，與10月同媒體所做調查相比，賴清德支持度上漲2.5%、侯友宜則大幅成長8.8%、柯文哲則減少5.6%。



民調在交叉比對後指出，侯友宜在60~69歲族群有優勢、40~59歲、70歲以上民眾則較支持賴清德、柯文哲在20~39歲的選民當中保持領先。



至於在政黨票（不分區“立委”）調查中，國民黨以32.3%支持度拔得頭籌，試算是估為14席；民進黨為28.5%，12席；民眾黨為17.9%，試算為8席。



而在區域“立委”方面，三大黨中國民黨支持度37.7%、民進黨為28.7%排第二、台灣民眾黨8.5%，



上述調查由《三立電視》委託“山水民意研究股份有限公司”針對全台20歲以上民眾調查，抽樣方法為透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽取電話號碼。手機則依NCC公布各行動電信業者核配字首，並在後5碼採隨機亂數抽出號碼。訪問時間於2023年12月11日至12月12日。有效樣本：完成1000份訪問（分別為家戶500份、手機500份）。在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1個百分點。加權方式則照“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。