第一屆中國僑智發展大會將在福州舉辦

（來源：福州新聞網） 中評社北京12月14日電／據中國僑網報導，第一屆中國僑智發展大會將於12月20日至22日在福州舉辦。大會以“五洲聚‘福’匯僑智，同心共圓中國夢”為主題，圍繞重點領域僑界人才經濟發展開展交流合作。



福建省委常委、統戰部部長王永禮表示，大會將著力打造全國華僑華人政策措施的發布平台、全球僑界專業人士聯誼互動的交流平台、僑界學術與創新成果的展示平台以及僑界人才項目資本的對接服務平台，努力建設聚僑智促發展的常設性國家平台。



王永禮介紹，大會立足福建、服務全國、面向海外，共安排17項重要活動，包含業界學術交流、創新成果展示，科創現場競技、產學研用對接，智技成果推薦等等。



本次大會立足新時代、融入新格局，堅持“新僑”與“老僑”並重，邀請的嘉賓中，涵蓋五大洲37個國家和地區，其中既有故土情深、有影響有成就的僑界老一輩的科學家、學術專家，也有思想活躍、業界精英的新華僑華人和華裔新生代代表（年齡45歲以下的占50%）。



“本次大會的定位是順應全球化發展趨勢，發揮華僑華人人才資源優勢，匯聚僑智，促進重點領域海內外人才交流合作，助力中國科技變革和產業升級。”中國僑智發展大會組委會副主任、中國僑聯副主席程紅表示，匯聚僑資僑智，助推“兩國雙園”等重點項目建設，推動“一帶一路”經貿合作和科技成果共享。



福建福州是全國重點僑鄉。如今，有430多萬榕籍鄉親分布在全世界170多個國家和地區。近年來，福州全力優化涉僑營商環境。2022年以來，福州累計引進落地17個僑資項目，合同外資共計5.31億美元。



據瞭解，大會邀請僑界專家和技術人才、海外專業社團、僑商代表、重點科技社團、僑界青創代表和國內科技園區、企業界、科研院所、高端智庫、投資機構重點人士等相關代表出席。