上海市僑聯一行訪問德國

代表團與慕尼黑中國學生學者聯合會進行座談。（來源：上海市僑聯） 中評社北京12月14日電／據中國僑網報導，近日，上海市僑聯主席齊全勝等一行6人訪問德國，在慕尼黑、法蘭克福等地走訪看望海外僑胞和留學生，就加強僑聯與僑界社團特別是專業性社團的聯絡聯誼，更好凝聚僑心、匯聚僑智僑力，促進中外經濟技術合作開展交流。



訪問期間，代表團與慕尼黑中國學生學者聯合會進行了座談。代表團成員、上海市經信委人工智能處副處長孫躍介紹了上海重點產業特別是先導產業發展情況，上海海外聯誼會副總幹事徐煥之介紹了上海支持新僑、海歸人才創業的措施。



齊全勝表示，上海市僑聯將加強與慕尼黑學聯等海外留學生組織、校友會的聯繫，積極傳遞祖國黨和政府的關心厚望，為大家成長成才、作出貢獻提供支持和服務。



在富特旺根應用科技大學，代表團與方莉教授等華僑華人教師及留學生代表座談交流。該校計算科學、機械工程等專業處於德國頂尖水平。上海市僑聯一行看望了來自上海理工大學等國內高校的60多名交流學生，介紹了上海推動高質量發展的舉措及對人才的需求，對同學們珍惜留學機會、相互關心、努力成才提出寄語。



上海市僑聯一行還走訪調研了慕尼黑中德科技創新中心。代表團還與在奔馳、寶馬、西門子、英飛凌、Ansys、博世、Smart、蔚來汽車德國分公司等企業工作的部分華僑華人工程師會面交流。



在法蘭克福，代表團走訪了留德學者醫學及生命科學學會。雙方就加強上海僑聯與在德專業性僑團和代表性人士的聯繫、發揮僑聯聯絡海外科技界專業人士的獨特優勢等進行了交流和深入探討。



走訪博登湖德中協會和中文學校期間，代表團還就進一步辦好“中國尋根之旅”夏令營以及實施海外華裔青少年國內實習計劃等聽取了意見。



訪問期間，代表團還拜會了中國駐法蘭克福總領事館。雙方就做好新形勢下的海外僑團僑胞工作等深入交換了意見。