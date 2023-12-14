侯友宜參拜旗山天后宮刮旋風　群眾狂喊凍蒜

國民黨2024候選人侯友宜全程以閩南語向鄉親問候。（中評社 楊騰凱攝） 中評社高雄12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜14日深入高雄啟動車隊掃街，上午先參拜旗山天后宮。現場聚集將近100位支持者，不少人手上都拿著青天白日旗，一聽到侯到場就瘋狂揮舞，熱情喊“凍蒜”。侯友宜也全程以閩南語向鄉親問候，拉近彼此距離，能感受到侯的本土背景，在南台灣造成不小的旋風。



侯友宜14日繼續挺進高雄，並首度開設媒體採訪團全程緊跟，整個白天推出6個鐵人行程，早上先到旗山參拜旗山天后宮，並啟動車隊掃街逛旗山市區拜票，中午成立高雄婦女後援會，下午轉往岡山車隊掃街，最後再一連參拜梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮、大社青雲宮。整日行程從早上10時到傍晚5時，全程相當緊湊。



侯友宜到旗山天后宮時，也展現溫馨的一面，現場來一名中風的支持者，乘著輪椅特地來看侯友宜，對方曾是派出所所長，2014年地方選舉期間因為值勤操勞而中風。侯緊握他的手溫柔打氣，對方也紅了眼眶，見到侯本人相當激動。



侯友宜參拜天后宮後，先接受媒體聯訪，沒有先對群眾講話，現場有支持者抱怨怎麼沒有拿麥克風擴音對群眾講話，可見大家對侯的期待很高。不過大家仍耐著性子，等聯訪結束後，聽侯友宜對大家喊話，侯友宜也全程以閩南語拜託大家支持，與南部鄉親互動零距離。



侯友宜說，我是南部的孩子，南部的鄉親，人親、土更親，這也是我們全台人民的熱情，我在南部拜票的過程中，有人從店裡面跑出來，對著我比ok，有樓上的人對著我喊“侯友宜ok! ok!”，洗頭美容院的師傅們，也跑出來對著我比手勢，所以我感謝我們南部鄉親對我的疼惜、愛惜，我永遠會傾聽人民的聲音。