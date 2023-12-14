凱道被柯P拿下　藍綠選前之夜決戰新北市

賴清德陣營選前之夜沒有搶到凱道，目前傾向在板橋第二運動場。而賴陣營11月曾在第一運動廣場前舉辦造勢。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）2024選前之夜很可能決戰新北市！凱達格蘭大道過去是造勢熱門區，但明年1月12日選前之夜路權被台灣民眾黨搶先一步申請。賴清德陣營與侯友宜陣營都沒搶到凱道，侯陣營將回到本命區新北板橋第一運動廣場，而賴陣營目前也規劃，選前之夜到板橋第二運動場舉辦，賴侯雙方陣營將決戰新北。



新北市人口高達401萬人，全台第一；板橋區人口多達55萬人，是台灣人口數最多的行政區。新北市是侯友宜本命區，目前還是新北市長，而賴清德老家萬里也是在新北市。



民進黨人士透露，由於選前之夜凱道路權已被民眾黨拿下，他們目前傾向規劃讓賴清德當晚先從台南造勢後，再返回北部，但大量人潮，在黨部前面的北平東路很可能無法容納。因此，要足夠容納選前之夜的人潮場地，可能會選擇板橋第二運動廣場，但這僅是初步規劃，還沒定案。



會不會擔心造勢場合都在板橋，會造成雙方支持者發生衝突？民進黨人士也說，板橋第一運動廣場與第二運動場還是一點距離，相信警察會做好相關安全工作。



根據實際地圖瞭解，板橋第一運動廣場位於漢生東路，而第二運動場則在民權路上，兩者相聚約1.3公里。民進黨11月4日在新北市舉行競選總部造勢，就選在板橋第一運動廣場前舉行，當時號稱有上萬人到場。



另外，凱道明年1月9日至11日路權則被民進黨搶下，是否在11日提前在凱道前先舉辦一場造勢晚會，民進黨也透露仍在評估中，還沒有做最後定案。