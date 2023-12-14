趙校園座談受阻賴北一談笑風生　藍委批雙標

藍委王鴻薇受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康近日原定要舉行的校園座談，遭到各大學校方拒絕借場地，讓他無法到校園演講。而民進黨候選人賴清德則參加了北一女的校慶活動，與學生互動，被指打破政治不能進入校園的原則，並對趙少康採取雙重標準。國民黨“立委”賴士葆和王鴻薇14日在“立院”受訪時，痛批賴清德利用執政優勢，打破政治不能進入校園的原則，並對趙少康採取雙重標準，阻撓趙到各大學演講。



賴士葆表示，賴清德前天參加北一女的校慶活動，而趙少康則連續被新竹清華大學和東華大學等校方拒絕，讓人質疑民進黨是否在利用行政資源，壟斷學校的補助，讓學校不敢讓趙少康進入校園。賴士葆認為，賴清德身為民進黨主席，政黨色彩濃厚，不應該去學校，這是對民主的踐踏，也是不對稱的作戰。他指出，趙少康只是想要到校園跟大學生講話，卻沒辦法如願，這是一種獨裁壓榨的現象，讓人感到難看。



賴士葆痛批，賴清德之前到台大參加活動，也違反了政治不能進入校園的原則，他在校園裡面接受採訪，而相對的台灣民眾黨候選人柯文哲則遵守了不在校園裡面受訪的要求。他說，賴清德對別人很嚴格，對自己很寬鬆，他上台當黨主席後，就一刀一刀砍掉有問題的人。但他自己的違建卻不拆，也不繳稅，這就是賴清德的雙標。



王鴻薇則認為，之前清大的學生邀請趙少康去演講，卻遭到多方阻撓，甚至籌備活動的同學還因為壓力過大發高燒。而賴清德則能輕鬆進入北一女的校園，跟同學談笑風生、比愛心、合照，兩方對照起來，就會發現政治選舉不能進入校園原來有兩套標準。



王鴻薇呼籲，民進黨政府不要讓政治不進入校園淪為口號，而是要尊重學生的多元思想，不要讓學校因為擔心補助被扣而屈服於民進黨的壓力，這是一種剝奪學生的權利，也是一種惡劣的示範。