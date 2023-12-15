中評專論：柯文哲增強了選舉的懸念和戲劇性

台灣民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社香港12月15日電（評論員 束沐）2024台灣選戰進入最後衝刺階段。今年選舉的最大看點，無疑是藍綠白“三腳督”態勢下的大混戰，這其中又以政治資源最薄弱、但網絡聲量最高的民眾黨主席柯文哲最為矚目。特別是“藍白合”破局後，從副手選擇、到選舉語言，當前柯文哲的競選策略如同乒乓球比賽中“削球手”般劍走偏鋒，令不再處於傳統藍綠二元架構下的2024選戰結果，變得更加撲朔迷離。



柯文哲陣營目前競選策略可以概括為三個特點：一是“既打賴清德又拉綠營支持者”，柯文哲近期多次標榜“內心深綠”，自稱“繼承小英路線”，但抨擊賴清德攻勢相當犀利，左打違建爭議，右打“台獨龜孫”，“柯粉”也更傾向湧入賴清德主頁發表質疑；二是“諷刺藍營但不支持‘台獨’”，柯文哲諷刺國民黨“傾中”，固然是綠營過往立場延續，但柯文哲表態不會往“台獨”方向走、民眾黨沒有“台獨黨綱”，認同兩岸同文同種、反對“去中國化”；三是訴諸“政黨輪替”而迴避“下架民進黨”，刻意與藍營論述不同調，也為選後佈局留下想象空間。



過去外界習慣認知中，由都會中產、知識分子、年輕人等組成的中間選民，是所謂“第三勢力”政黨或政治人物的民意基礎，也往往是游離、搖擺於藍綠之間的關鍵少數。歷次大型選舉前夕，通過在經濟民生或在兩岸關係上製造議題，激發中間選民內心中的“隱性意識形態”，進而呼喚中間選民“歸隊”，是藍綠兩大黨最重要的策略之一。同時，許多中間選民也抱怨，大選總是淪為“兩個爛蘋果中選擇”，一直以來期待“第三條道路”和代言人的出現。

