侯康配民調勢頭旺　藍委看好2024大選勝算

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月14日電（記者 俞敦平）根據最新的民調，國民黨的政黨支持率已經超過民進黨，顯示出國民黨在2024年的“國會”過半和大選的勝算機率都有所提升。國民黨“立委”賴士葆和王鴻薇14日上午在“立院”受訪時，分享了他們的看法和對選情的分析。他們都認為國民黨的氣勢很旺，很有希望贏下大選並“立院”過半。



賴士葆認為，國民黨目前離“國會”席次單獨過半還有一些差距，但會繼續努力衝刺，從基層和各地方的反應來看，國民黨的勢頭一直在上升。國民黨的2024大選候選人侯友宜和副手候選人趙少康（侯康配）當選是可以期待的，因為侯康和民進黨候選人賴清德和其副手蕭美琴（賴蕭配）的差距並不大。如果最後幾天能夠翻轉氣勢，侯康配就有可能當選，並且透過”發車效應”帶動國民黨的區域“立委”候選人，特別是那些輸贏不明顯的區域，讓國民黨有機會“國會”過半。



王鴻薇則說，國民黨一直在爭取單獨過半的目標，如果實在沒有辦法，希望能夠與其他政黨合作過半。國民黨的政黨支持度確實有節節升高，在區域“立委”的部分，有很多原本是綠營的席次，國民黨也有機會翻盤。根據目前的民調和基層的支持度，國民黨有機會單獨過半，也有機會在大選上達到政黨輪替。



記者問，侯康配要勝出的關鍵是什麼？王鴻薇表示，最近的民調讓國民黨非常振奮，雖然賴蕭配還是領先，但是侯康配在幾個面向上都有讓他們覺得振奮的理由。第一個是青年選票，過去國民黨的年輕選票很低，但是現在已經有大幅的成長，這代表侯友宜提出的一些政策讓年輕人有感。第二個是區域縣市，比如說台北市，國民黨已經超前第一名，新北市也追上來，和民進黨打成平手。更讓他們振奮的是南部縣市，過去國民黨的支持度很低，但是現在也急起直追，短短一個禮拜之內就成長了7%到8%。



王鴻薇指出，未來如果國民黨能夠繼續在青年選票和南部縣市的選票上獲得斬獲，那麼這一場選舉就已經進入一場勢均力敵的對決，而這也是民進黨及賴清德最怕的情勢。只要進入對決的情勢，國民黨的勝選機率就大為提高。