4成民眾不喜歡她？吳欣盈：會持續溝通

民眾黨2024副手候選人吳欣盈接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）2024選戰白熱化，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈在《TVBS》民調中，不喜歡度為40%，增加了17%，喜好度僅16%。對此，吳欣盈今日回應，她會持續跟民眾溝通，有機會也歡迎民眾來聽看看民眾黨2024候選人柯文哲與她怎麼樣改變台灣的想法。



《TVBS》13日公布民調，“副總統”候選人喜好度部分，民進黨蕭美琴45%、國民黨趙少康32%、民眾黨吳欣盈16%，其中吳欣盈不喜歡度增加17個百分點至40%。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會14日進行“聯合國氣候變遷大會COP28”專案報告，由召委、台灣民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀請環境部長薛富盛列席備詢。



吳欣盈在結束主持會議後，一度扭頭往後門走，打算搭會議室後方的電梯離開，媒體見狀一路狂追，在等候電梯時，吳欣盈聽了媒體的提問後，低著頭思考幾秒才改變主意受訪說明。媒體問及，TVBS不滿意度比滿意度高，怎麼辦？是否因知名度比較不高？



吳欣盈說，民調部分，她明天會在政治大學演講。她接任“副總統”候選人這個工作的時間不到2個禮拜，1個禮拜以上都在海外，昨天一大早回台北。她當然會持續跟民眾溝通，有機會也歡迎民眾來聽看看柯文哲與她怎麼樣改變台灣的想法。