南投議長何勝豐未歸隊　朱立倫籲大局為重

國民黨主席朱立倫赴南投縣黨部主持中國國民黨129周年黨慶活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月14日電（記者 方敬為）南投縣議長何勝豐今年5月為力挺鴻海集團創辦人郭台銘而退出國民黨，迄今尚未歸隊。外傳中國國民黨前“立法院長”王金平今天將到南投拜會，黨主席朱立倫也在南投，王、朱或聯手動之以情，但藍營地方人士未證實有相關安排。



何勝豐則回應，他已退出國民黨，目前尚未接到相關訊息，當初就是對國民黨失望才退黨，誰來勸都沒用，但他也不會公開站台，當一般選民就好。



王金平近日號召挺郭地方派系歸隊，只差南投縣議長何勝豐未見到面。朱立倫上午出席南投縣國民黨黨慶活動，強調他與何是好朋友，希望趕快歸隊，呼籲大家要為台灣好、大局為重，勿輕易讓民進黨賴蕭配當選。



王金平集結“挺郭派”力量回歸藍營，12日邀請前雲林縣長張榮味、金門縣議長洪允典、前台東縣長吳俊立、新竹市議長許修睿、花蓮縣“立委”傅崐萁餐敘，昨日則與彰化縣議長謝典林見面，只差南投縣議長何勝豐，外傳14日王金平可能親赴南投拜會。



國民黨南投縣黨部14日上午舉辦中國國民黨129周年黨慶活動，邀請朱立倫主持並表揚資深黨員同志，南投縣長許淑華、“立委”馬文君、“立委”候選人游顥、前縣長林明溱等藍營要角都到場，先前痛斥國民黨大選候選人侯友宜是“無情關公”的南投縣副議長潘一全也現身。



對於王金平是否親赴南投拜會何勝豐？地方藍營人士都宣稱“未聽說、不知情”，南投縣長許淑華表示，當然希望議長能歸隊。至於王院長何時到訪，她沒有掌握。馬文君與游顥也期待何勝豐能夠支持國民黨，相信何先前稱“寧可投給賴清德”是氣話，心還是在國民黨這一邊。



朱立倫受訪則強調，他與何勝豐議長本來就是好朋友，兩人都有保持電話聯繫，他私底下知道，何勝豐對馬文君、游顥兩位“立委”選將非常支持，他希望何議長趕快歸隊，大選的部分也要支持國民黨，大家都是為了台灣好，大局為重，總是絕不樂見民進黨賴蕭配當選，對於兩岸關係也好，對於整個民眾福祉也好，如果希望政黨輪替，大家就要團結一致。



潘一全也表示，他昨天有與何勝豐長談，再怎麼樣都不能讓民進黨繼續執政，他先前不喜歡侯友宜，但趙少康加入後，確實加了很多分，所以他也回心轉意，支持國民黨。何勝豐或許有個人的想法，但他會盡量勸議長早日歸隊。