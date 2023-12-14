藍委曝蕭美琴密晤戰爭組織　賴辦：一般聚會

戴瑋姍。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨今天召開記者會質疑民進黨2024副手蕭美琴在美國密會戰爭白手套組織，賴清德競選總部發言人戴瑋姍強調，國民黨口中的“密會”，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係。



國民黨台北市“立委”候選人、台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱今日上午在國民黨舉行“蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？”記者會，徐巧芯指出，蕭2022年8月9日下午在美國雙橡園密會“美國精神”組織，該組織是美國右翼，創辦人叫做Jim Hake，該組織是美國遭受911恐怖攻擊後創立，配合美軍外交人員在伊拉克、阿富汗、烏克蘭、敘利亞等國家，進行民間教育訓練、緊急通訊宣傳等工作。



對此，賴辦發言人戴瑋姍強調，國民黨這樣的烏龍爆料不會是最後一次，國民黨還會再抹黑一個月。



徐巧芯質疑，SOA過去都在有戰爭的國家活動，質疑蕭美琴與“戰爭指導組織”見面。



戴瑋姍表示，蕭美琴已多次對外強調，美國總統拜登多次發聲明提及維繫台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與經濟繁榮不可或缺，全世界都在關注台海穩定，台灣人也愛好和平，戰爭永遠不會是選項，蔡英文派蕭去駐美時，特別交代要壯大台灣的實力，拚台灣的尊嚴。



戴瑋姍說明，美國非常信任蔡英文的穩健路線，也就是不挑釁、不冒進、不低頭的維持現狀，有了信任基礎，美方將繼續支持深化台美關係。賴清德也在蔡英文的“四個堅持”基礎之上推動“和平四大支柱行動方案”，繼續壯大台灣、與國際接軌，並持續守護台灣和平安全。



戴瑋姍指出，國民黨從抹黑蕭美琴的國籍問題、瞎稱“總統”辯論媒體名單專挑綠媒、栽贓總幹事潘孟安密會媒體，再到烏龍爆料蕭美琴密會等情事，在在證明國民黨不抹黑就不會選舉。對於國民黨一再抹黑，胡亂開砲的作法，實非成熟民主社會應有的作為，令人遺憾。



她再次強調，世界上很少有曾經執政的國家，會不斷恐嚇民眾有戰爭。事實上是，當台灣人很自信地做出自己的選擇，台灣就往前進一步，過去這8年台灣的各項進展就是最好的證明。