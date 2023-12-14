蕭美琴反擊趙少康監軍說　藍委：質疑合情合理

賴士葆。(中評社 俞敦平 攝) 中評社台北12月14日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選副手候選人趙少康昨日在政治大學演講時，質疑民進黨2024大選副手蕭美琴是美國派來監督賴清德的監軍。遭到蕭美琴回擊，說是趙少康用仇恨聚集支持者。國民黨“立委”賴士葆和王鴻薇14日上午在“立院”受訪時，力挺趙少康，認為他的質疑是合情合理的。



賴士葆指出，蕭美琴跟蔡英文的關係如此好，甚至蔡英文穿過的衣服還送給蕭美琴穿，這代表蔡英文對蕭美琴的傳承，而不是傳給賴清德。他認同趙少康的說法，認為蕭美琴是來監軍賴清德的，因為美國在台協會（AIT）對賴清德的“台獨”立場有疑慮，所以要蕭美琴來淡化賴清德的“台獨”色彩。他還批評，蕭美琴最近說維持現狀是因為世界要，而不是自己的意願，這是打臉蔡英文的堅持，也暴露了蕭美琴的“台獨”本質。



王鴻薇表示，蕭美琴是美國人比較信任的一個台灣政治人物，所以說她是美國派來的監軍並不為過。她認為，蕭美琴跟賴清德搭配，也是賴清德對英系遞出橄欖枝，希望能化解過去的嫌隙。不過，她認為，蕭美琴的國籍問題仍存疑，雖然“內政部”和“中選會”幫她打包票，但過去有很多痕跡顯示她可能有國籍問題，這是她必須面對的問題。