新聞雲：侯康南台灣飆升6.4%直逼賴蕭

《ETtoday新聞雲》14日公布了最新民調，結果顯示，民進黨賴蕭配支持度37.6%、國民黨侯康配支持度34.8%。（ETtoday民調雲） 中評社台北12月14日電／《ETtoday新聞雲》14日公布2024大選民調，民進黨賴蕭配37.6%、中國國民黨侯康配34.8%、民眾黨柯盈配21.3%。侯康配在中南部地區的支持度較上周調查有所提升，但整體與賴蕭仍差7.1個百分點。



根據《ETtoday民調雲》調查，賴蕭配37.6%、侯康配34.8%、柯盈配21.3%、不投票或投廢票1.6%、不知道4.7%，而相較前次調查，賴蕭配支持度下滑1.4個百分點；侯康配提升1.0個百分點；柯盈配則提升3.2個百分點。



交叉分析發現，賴蕭配在中南部的支持度雖仍保持領先，但與上次調查相比仍舊下滑，在中部下滑3.3個百分點至37.2%，南部下滑4.8個百分點至41.0%；而侯康配則有所增加，其中，中部地區上升5.1個百分點至35.0%，南部上升6.4個百分點至33.9%。而柯盈配則在東部離島地區增加10.7個百分點最多。



根據調查，選民所認為的核心議題，有高達42.0%強烈認為這場選舉是“清廉與貪腐的選擇”，反映出多數選民將候選人和政黨的誠信與廉潔視為投票的首要考量。其次為“民主與專制”，第三為“戰爭與和平”。



本次調查於12月12日至13日進行，針對20歲以上民眾進行調查，以“手機簡訊”方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1672份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。