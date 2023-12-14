藍曝蕭美琴密會戰爭白手套　布局開戰準備

國民黨舉行“蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”候選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱14日開記者會表示，民進黨副手候選人、前駐美代表蕭美琴去年密會一個受官方認證的組織“美國精神”（Spirit of America，簡稱SOA），該組織的工作是在烏克蘭、阿富汗、伊拉克、敘利亞等會開戰的國家提早布局，蕭已引進該組織與台灣政府部門、民間接觸合作，質問蕭美琴與民進黨候選人賴清德是準備讓台灣開戰了嗎？



徐巧芯、游淑慧、張斯綱今日上午在國民黨中央舉行“蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？”記者會，徐巧芯指出，她先前已揭露蕭美琴不僅對美工作失敗，今日要揭發蕭2022年8月9日下午在美國雙橡園密會“美國精神”組織，該組織是美國右翼，創辦人叫做Jim Hake，該組織是美國遭受911恐怖攻擊後創立，配合美軍外交人員在伊拉克、阿富汗、烏克蘭、敘利亞等國家，進行民間教育訓練、緊急通訊宣傳等工作。



徐巧芯說，這些國家都有發生戰爭，該組織有要求蕭美琴引薦“國防部”全民防衛動員署及“數位發展部”的窗口，她要問台灣是否也需要付費給該組織？是準備讓台灣開始向大陸作戰嗎？另外該組織也合作了台灣的民間組織“沃草”、民進黨員吳怡農創立的“壯闊台灣”，蕭已承諾該組織、並已介入台灣政府，SOA是2001年受美國國會、國防部認可核准，遍布在所有美軍會參戰的地區，SOA執行長James Papineau就曾經是美國海豹突擊軍官、參與過中東戰爭，而這Jim Hake還曾說協助戰備，但又希望不要讓大家討厭美國的話。



徐巧芯說，SOA在烏克蘭成立國土防衛旅，發布積極行動指南、升級版全民防衛手冊，主張打巷戰，這符合台灣“國防部”想法嗎？是認為兩岸隨時就要開戰？賴清德不是說若執政，兩岸發爭戰爭機率最低嗎？

