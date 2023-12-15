【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
】
上海國際問題研究院專家與中評智庫共論局勢
http://www.CRNTT.com
2023-12-15 00:14:32
“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”思想者論壇與會者合影。（中評社 陸文煜攝）
中評社香港12月15日電（記者 郭至君 陸文煜）上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林一行八人12月12日到訪位於香港的中評智庫基金會總部，期間，雙方共同舉辦了以“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”為主題的思想者論壇，就當前中美關係、兩岸關係、台灣2024年選舉、東亞、東南亞安全局勢等共同關心的議題進行了深入的交流探討，嚴安林主任與中評智庫基金會董事長郭偉峰為該論壇共同主持人。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
第11頁
第12頁
第13頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評論壇：京港學者論融合發展機遇
(2023-11-06 00:15:22)
中評論壇：朱中博論中美戰略博弈與中日關係
(2023-09-12 00:24:48)
中評論壇：香港人才問題與對策建議
(2023-08-30 01:35:53)
中評論壇：中日關係的評析與挑戰
(2023-08-14 11:04:14)
中評論壇：中美微變下的兩岸關係
(2023-07-25 12:02:26)
國際政經環境的變化與台灣的出路
(2023-07-03 14:58:09)
中評論壇：中共二十大與對台方略
(2022-10-28 08:16:15)
中評論壇：中韓三十年之回顧與展望
(2022-08-24 00:15:07)
李劍諸：“一國兩制”的回顧與前瞻
(2022-06-27 17:58:44)
李風：新一屆特區政府是愛國力量最強的政府
(2022-06-20 00:36:11)