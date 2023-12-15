上海國際問題研究院專家與中評智庫共論局勢

“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”思想者論壇與會者合影。（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月15日電（記者 郭至君 陸文煜）上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林一行八人12月12日到訪位於香港的中評智庫基金會總部，期間，雙方共同舉辦了以“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”為主題的思想者論壇，就當前中美關係、兩岸關係、台灣2024年選舉、東亞、東南亞安全局勢等共同關心的議題進行了深入的交流探討，嚴安林主任與中評智庫基金會董事長郭偉峰為該論壇共同主持人。

