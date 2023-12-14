趙少康推“內閣制”　賴士葆指民進黨也會合作

賴士葆。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月14日電（記者 俞敦平）國民黨2024大選副手候選人趙少康昨日表示，如果他當選，他將在一年內推動“內閣制”，否則他就辭職。這一聲明引發了外界的關注，有人認為這是在向民眾黨2024大選候選人柯文哲示好，為了未來“國會”藍白合作鋪路。對此，國民黨“立委”賴士葆14日上午在“立院”受訪時，認為“內閣制”才是較為穩健的制度，並且他也認為侯康配當選後，到時候在野的民進黨也會願意合作推動“內閣制”。賴士葆也回應了民眾黨2024大選候選人柯文哲對於92共識的疑問，他認為九二共識就是一中各表，不需要改變。



賴士葆表示，他無法猜測趙少康是否有和柯文哲招手的意圖，但他認為趙少康推動“內閣制”是有深思熟慮的。他指出，國民黨主席朱立倫早就主張“內閣制”，因為“內閣制”可以讓政府的權力與“國會”的席次相對應，而不是像“總統制”那樣，贏者全拿，造成權力過於集中。他舉例說，蔡英文就是一個權力過大的例子，她不接受監督，不開記者會，不來“立法院”，沒有人能夠管制她。他認為，全世界“總統制”做得好的衹有美國，但美國的“總統制”也因為特朗普的失敗而動搖，讓人家看笑話。他說，相比之下，全世界的民主國家，包括英國、日本、德國等先進國家，都是採用“內閣制”，因為“內閣制”比較穩定。

