朱立倫：侯康與賴蕭民調在誤差範圍　已平手

國民黨南投縣黨部舉行中國國民黨129周年黨慶活動，黨主席朱立倫、南投縣長許淑華等人出席。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月14日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫13日在中常會中表示，根據內參民調，侯康配領先民進黨賴蕭配0.8個百分點，引發討論與部份質疑。朱立倫今天對此強調，外部民調侯康也逐漸拉近與賴蕭的差距，藍營內參民調是長期且滾動是掌握趨勢，今天同樣是領先，但在統計上還是在誤差範圍內，嚴格說來是“平手”，我們會繼續努力，拉大差距。



國民黨南投縣黨部14日上午舉辦中國國民黨129周年黨慶活動，邀請朱立倫主持並表揚資深黨員同志，南投縣長許淑華、“立委”馬文君、“立委”候選人游顥、前縣長林明溱等藍營要角都到場。朱立倫會後針對藍營內參民調與外部民調的出入受訪，作上述表示。



朱立倫說，國民黨從11月25日開始，每一天都做滾動式民調，確定侯友宜與趙少康搭配搭檔參選之後，民調呈現逐漸的上升的趨勢，這兩天已經與民進黨賴蕭配黃金交叉，今天最新的數據也是領先賴蕭配，但他必須要講，在統計上還是在誤差範圍內，屬於平手，因為領先的幅度非常少，所以國民黨會非常謹慎、戰戰兢兢，面對接下來的每一天都會全力以赴。



朱立倫表示，每一份民調做最重要的用途就是參考，國民黨可以透過各家民調數據瞭解自己的弱點在哪裡，他個人觀察，國民黨在南部地區還要加強，此外在年輕族群選票方面，國民黨還有努力的空間，即便在領先的地區，無論是中彰投、桃竹苗、或北北基，還是有守住並擴大票源的機會，這些都不能放過。



朱立倫說，坊間民調也是參考依據，國民黨的內參民調是滾動式的，每一天都在調查，我們做的是一個趨勢掌握，調查途徑包括了手機、市話非常全面性，希望做一個非常長期的調查，然後以相關結果作為選戰策略調整的參考依據，當然坊間的所有的民調也都具有參考價值，他都尊重。



朱立倫強調，可以看得出來坊間的民調國民黨雖然現在稍有落後，但是誤差範圍左右都是最常見到的結果，代表藍營的氣勢正在上升，支持度正在凝聚，我們會持續努力，迎來勝選。