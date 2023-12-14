侯康緊追賴蕭　藍選將：還有海外支持者沒算

國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，近期部分民調顯示，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康緊追民進黨賴清德、蕭美琴，且大都在誤差範圍內。國民黨“立委”候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧14日表示，侯康配支持度與氣勢正在上揚，國民黨還有很重要的一部分支持者在海外，目前民調都還沒納入計算。徐巧芯也說，她也協助趙少康吸引年輕選票，讓更多青年認識侯康配。



徐巧芯、游淑慧、張斯綱今日上午在國民黨中央舉行“蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？”記者會，會後接受媒體提問。



針對近日陸續有美麗島電子報、TVBS、三立、ETtoday新聞雲發布民調，游淑慧說，民調要看是否有長期在做，還是衹有選舉逼近才做。平常沒做的機構，要比較保守看，因趨勢與其他家不同，不過其實在三立或TVBS，侯康配都是大幅成長。另外國民黨有一部分支持者在海外，卻還沒納進民調，海外支持者已陸續訂機票要返台投票，趙少康與國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜都會扮演海外的吸票機。



游淑慧說，三立民調是委託山水民調公司，國民黨政黨票拿到32.3%，區域“立委”支持度遙遙領先9%，代表說賴清德的選情無法帶動小雞，賴很弱勢，弱到民進黨還發動要搶救不分區“立委”候選人王義川，為何不將王排前面就好？那反倒大家也可搶救國民黨不分區“立委”候選人鍾沛君。



徐巧芯說，ETtoday最新民調顯示賴蕭37.6 %、侯康34.8%，已在誤差範圍，目前沒測到大陸、美國等其他海外的選民。她昨晚請到國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕來幫她站台，現場就有剛從美國回來的支持者，侯康配氣勢上升了，反而賴清德的老家違建仍維持現狀，年輕人看了會討厭。張斯綱也說，去菜市場發現很多海外支持者都回來了。