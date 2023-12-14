粉專轉述賴幫姦殺犯開記者會被告　藍委聲援

林為洲(左)、林國春召開記者會。(中評社 俞敦平 攝) 中評社台北12月14日電（記者 俞敦平）國民黨團14日上於“立法院”舉行召開記者會，聲援“不禮貌鄉民團”粉絲專頁，該粉專日前轉述了一則報導，指出賴清德曾在2008年幫助一名性侵殺害國中女生的男子開記者會，控訴警方用槍不當，要求國家賠償，結果被賴清德的辦公室提告。國民黨團認為，該粉專所轉述的報導是事實，沒有任何誹謗的成分，賴清德的提告是打壓言論自由，也是對基層員警的不尊重。



14日上午國民黨團14日上於“立法院”舉行召開“粉專轉述報導就被告 賴清德真的好大？”記者會，“立委”林為洲主持、國民黨新北“立委”候選人、新北市議員林國春出席。



國民黨“立委”林為洲在記者會上，詳細敘述了該粉專轉述的報導內容，並提供了相關的新聞和照片。他表示，2008年11月6日，新北市新店區發生一起國中女生遭性侵殺害的慘案，但案發半年後才被揭發。案發前一個月，兩名涉案的男子徐志皓和許姓少年，因為偷開父親的車遇到警方攔查，心虛之下，加速衝撞員警逃逸，遭警方開槍制止，流彈打中許姓少年，造成下半身癱瘓。2008年12月25日，時任“立委”的賴清德和新北市議員陳永福、張瑞山、王姓議員，陪同徐志皓和許姓少年的家屬，開記者會控訴警方用槍過當，要求國家賠償。

