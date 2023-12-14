與綠互尬棒球牌？國民黨：去年九合一就使用　

國民黨發布棒球概念的短影音。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨中央14日舉行以棒球概念為元素的短影音介紹記者會，對於民進黨也是主打棒球元素，賴清德與其競選總部周邊也佈置許多棒球元素。國民黨發言人、不分區“立委”候選人楊智伃今日表示，國民黨主席朱立倫去年九合一選戰就已用棒球團隊的概念，展現團結，也希望用年輕、簡單的風格爭取衝刺年輕、中間選票。



國民黨中央今日舉辦“TEAM專業 相信專業！“總統”及不分區團隊棒球概念 CF發布”記者會，由3位年輕的不分區“立委”候選人楊智伃、國民黨副發言人康晉瑜、動保新創代表李茂芊出席。



記者會上先播放國民黨正副“總統”候選人及不分區“立委”候選人的短影音介紹，只見眾人都穿上棒球裝，做好姿勢打棒球，展現年輕與活力的形象。



楊智伃說，國民黨內部參考民調中，國民黨候選人侯友宜、趙少康與民進黨候選人賴清德、蕭美琴呈現黃金交叉，因此著重衝高年輕、中間選票，目前國民黨的政黨支持度最高，所有不分區“立委”候選人都有各自專業，在朱立倫領軍下拍攝影片，呈現年輕、明亮、簡單的風格。



楊智伃說，棒球影音的發想是朱立倫擔任總教練，侯友宜是投手，趙少康是捕手，不分區第一的韓國瑜是游擊手，不分區柯志恩、蘇清泉、王育敏、謝龍介都是打擊手，各司其職、分進合擊，是個團結的大家庭團隊。康晉瑜說，短影音用手機方式呈現，搶攻年輕票，來吸人眼球。李茂芊說，國民黨目標不是要推翻某政黨，而是要讓大家感到團結，展現棒球魂，未來還會有更多專業的宣傳。



記者問，民進黨也是主打棒球概念，是否較勁？楊智伃說，棒球是台灣“國球”，很多人為看球賽吃不下飯、睡不了覺，棒球的元素其實國民黨去年九合一選戰就用過，是總教練朱立倫提及的，透過正向概念，傳達團結一心。