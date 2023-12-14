吳欣盈：台灣是小島　不考慮核能不務實

民眾黨2024副手候選人吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）2023年聯合國氣候變化大會（COP28）中，美、日等22國簽署要將核能容量提高3倍的倡議，並未成為COP28的決議。民進黨“立委”以此轟台灣民眾黨2024候選人柯文哲扭曲成結論，還大肆宣揚。民眾黨2024副手候選人吳欣盈14日表示，台灣是小島，不考慮啟動核能是不務實的。即便許多國家並未簽署，但像盧森堡也向比利時購買核能。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會14日進行“聯合國氣候變遷大會COP28”專案報告，由召委、民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀請“環境部長”薛富盛列席備詢。



吳欣盈表示，她參與COP28期間，曾以民間身份與談人參與阿布達比Milen大會，才看到阿布達比有全世界面積最大的太陽能發電，這是與中國大陸合作的，這代表石油國可以有空間、太陽、風力等優勢進行能源轉型。



吳欣盈話鋒一轉說，台灣必須要勇敢面對能源議題，若要邁向能源堅韌，我們的選擇並不多。因為台灣是小島，也沒有很多天然資源，怎麼樣突破困境，不考慮核能是不務實的。



薛富盛則說，近200國中，衹有22國倡議發展核能，但不簽署的國家不代表沒有使用核能，像盧森堡雖然不支持核能，卻向比利時購買核能。