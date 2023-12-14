趙少康市場掃街處女秀　三峽力挺林金結

國民黨2024副手候選人趙少康14日陪同黨新北市第十選區“立委”候選人林金結到三峽市場拜票。（照片：林金結提供） 中評社台北12月14日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康14日陪黨籍新北市第十選區（土城、三峽）“立委”候選人林金結到三峽市場拜票，國民黨市議員呂家愷、江宜臻等人也陪同一起力挺。趙少康在林金結介紹下品嘗金牛角麵包、大腸圈等在地知名小吃，並呼籲選民支持林金結和“侯康配”！林金結還做了“金候康”的汽球，取諧音“真好康”，非常有趣。



趙少康14日上午抵達三峽市場，向購物的民眾、長輩及攤商親切地握手、打招呼。民眾看到趙少康現身市場和他們親切互動，都紛紛拿起手機熱情合影。還有民眾尖叫著扔下手上的菜，飛奔出來跟趙少康握手，直呼太驚喜了。沿路不斷有攤商準備好圈著紅紙的蒜苗、蘿蔔送給趙少康與林金結，祝福兩人當選。



趙少康在林金結等人的陪同下造訪遠近馳名的“福美軒”金牛角老店，品嘗濃郁紮實的金牛角麵包，同時品嘗了在地老店“月珍香”的大腸圈，讓趙少康讚不絕口，一口接著一口吃！



趙少康表示，這是參選副手後的首次市場拜票，去年九合一期間就經常掃市場幫市長、市議員輔選。他笑稱，到市場是很有趣特別的體驗，自己偶爾做菜，和攤商朋友的互動中可以認識平常不太認識的菜，讓他大有收穫！



趙少康接受公有市場理事長李志信贈送代表高票當選的粽子、菜頭、凍蒜等吉祥禮物，大家高呼“金（林金結）、好（侯友宜）、康（趙少康）”，呼籲明年1月13日大家都要投3號“侯康配”，做大家的靠山、給大家好運！



由於林金結所參選的土城選區是鴻海大本營，對於外界關心鴻海創辦人郭台銘的動向？林金結表示，同黨市議員林國春日前已經連繫上郭董的幕僚，郭台銘幕僚透露預計元旦過後將出面輔選。



趙少康對此表示，對郭董有很高期望。林金結則強調，趙少康與郭董的聯繫很暢通，外界的捕風捉影聽聽就好，他相信郭台銘一定會幫國民黨！