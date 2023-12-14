國民黨：夏立言受台商邀請訪陸　僅民間交流

國民黨副主席夏立言。（中評社 資料照) 中評社台北12月14日電／路透社14日報導，中國國民黨副主席夏立言13日秘密赴中國大陸，可能包括會見國台辦官員，行程預定到30日才返台。國民黨回應強調，所謂夏立言訪陸將與台辦高層會面等等，皆非屬實，屬於錯假訊息。



國民黨表示，民進黨政府多次聲稱要嚴防大陸假消息，結果卻是民進黨自己利用假消息與媒體一條龍操作，試圖抹紅正常、正當的赴陸交流與服務台商台胞行程。最大的假消息來源，原來就是民進黨。



國民黨14日發布新聞稿表示，副主席夏立言應台商邀請，於本月13日率團前往大陸參訪，將赴四川成都、江西南昌、廣東中山、福建廈門及四川重慶等地，出席台協會週年慶典活動，與當地台胞座談。國民黨說明，此行是早於10月就接受台商邀請所規劃之行程，主要是延續過去幾次訪陸的成果和目標，透過參與活動關心台商台胞，聆聽大家意見，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力。



國民黨表示，始終堅持“捍衛中華民國”、守護台灣民主、維護區域和平”的立場，以確保兩岸和平穩定、推動兩岸交流合作、保障台灣民眾利益、促進基層民生福祉為己任。在美國與北京當局高度緊張的關係之下，雙方領導人依舊需要維持溝通的管道，為的就是避免擴大衝突，台商台胞在大陸遇到的困難與問題也需要共同探究解決。