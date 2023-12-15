台灣毛小孩爸媽上看百萬　李茂芊：藍很重視

國民黨不分區“立委”候選人李茂芊接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）2024大選進入倒數階段，藍綠白搶攻關鍵中間、年輕選票。中國國民黨不分區“立委”候選人、動物保護新創代表李茂芊接受中評社訪問表示，台灣登記的飼養犬貓約300萬隻，2025年更將達到400萬，顯示飼養寵物的族群愈來愈龐大，動保議題備受關注。國民黨與2024候選人侯友宜很重視這塊，因此提出動保政見，相信支持國民黨的年輕族群會愈來愈多。



李茂芊，出生於台北，輔仁大學心理系學士、台灣大學心理系碩士班，國民黨不分區“立委”候選人排名第30，曾在台大醫院任職、曾任台北市新世代扶青社社區主委，曾獲孫運璿研究獎金，目前是牠牠有限公司創辦人暨執行長，長期關注寵物照顧與動保議題。



李茂芊說，台灣有登記飼養犬貓數量約300萬，預計2025年會到400萬，她希望台灣最終能變成零棄養，她不管哪個政黨執政，都不會改變此目標，很開心國民黨有注重這一部分，知道關心寵物、動物並非只是拍張照片而已，而是要真正替飼主著想，提出具體的動保政見並落實，國民黨從推出不分區的名單到實際專業的政策，都能看到重視。



李茂芊說，台灣15歲以下的孩子數量，已比犬貓數量還少，而養狗的人比養貓的多，養貓的人可能也不會只養一隻，這些養寵物的族群都是偏年輕，約20至40多歲，養犬貓的人變多不一定與少子化因素有關，不過在疫情期間，養犬貓的飼主人數確實有增加，愈來愈多人，但始終沒看見有政治領袖帶頭站出，替犬貓及其他動物的權益發聲。



李茂芊向中評社說，人民很關心動物與寵物的權益，隨著數量愈來愈多，卻缺乏領袖來做點事，而國民黨此次對這一部分的重視，有體現在不分區名單以及政策的制訂上。



記者問，國民黨過去都被認為高齡化，年輕人不願在國民黨從政？李茂芊說，她希望大家可以再重新一次認識國民黨，她與國民黨接觸過後，發現國民黨很注重年輕人的想法，國民黨主席朱立倫也帶領大家往年輕族群的方向靠攏，並取得認同。