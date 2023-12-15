黃清賢：鑄牢兩岸命運共同體的中華文明建設

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京12月15日電（記者 李子寧）日前，2023年兩岸關係學術研討會在南京大學舉行，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在本屆兩岸關係學術研討會發表論文，他表示，兩岸同胞當然同屬於中華民族，但是近年來面對“倚外謀獨”、“以台制華”的步步進逼，台灣民眾的“台灣人”認同不但遠遠凌駕“中國人”認同，而且還有甩開“既是中國人也是台灣人”認同之勢，台灣同胞出現了對兩岸認同愈來愈疏離的危機，所以“兩岸”鑄牢中華民族共同體意識成為當務之急。



黃清賢表示，習近平總書記指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，歷來是命運與共的。由於兩岸同胞血緣相近、文緣相親、命運與共等基礎，加上經濟聯繫日益密切、關係割舍不斷的當代潮流，主客觀條件造就兩岸成為具有“共同命運”認知的命運共同體。習近平總書記提到的共同命運（Common Fate）是什麼？就是每個人的生存、健康、幸福，取決於整個群體情況。共同命運可能是好事，例如一群人努力建設美好家園；但共同命運也可能是壞事，比如遭受外力威脅。



依據此觀點，在世界百年未有之大變局下，尤其是兩岸關係現今正處於重要節點，想要呈現具有共同命運的情境，建構“兩岸命運共同體”，就必須要進行很大的觀念努力。這種努力需要取決於倡導者和認知社群 （Epistemic Community），率先推動“共同命運”的認知。倡導者是指對於某議題或活動發起或提議的人，認知社群是以知識為基礎的專家網絡，他們能清楚表達出複雜問題的因果關係，幫助國家定義出利益，架構集體爭論的議題，提出具體的政策，以及確認出溝通的重點。因此，如果倡導者和認知社群可以更有效推動兩岸共同命運的認知，則兩岸命運共同體將更有機會實現。

