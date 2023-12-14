台高調宣傳參與迪拜氣候峰會　吳欣盈爆內幕

民眾黨委員吳欣盈質詢時，情緒較為激動，比出多種手勢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月14日電（記者 鄭羿菲）台官方日前大力宣傳，台灣參與在迪拜舉行的2023年聯合國氣候變遷大會（COP28），除了“環境部長”薛富盛與會，也有朝野4位“立委”前往。但與會的台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈14日質詢時爆料，朝野4名“立委”拿“外交部”給的證件都無法進入COP藍區，場外與我們餐會的人，也都是無法發言的委員，她雖然參與COP，但覺得很對不起納稅人，因為我們並未發揮該有的外交效果。



根據COP28主辦單位的規劃，藍區開放給締約方代表、經認證的觀察員代表（非政府組織、國際組織、聯合國機構）與媒體，所有正式的會議談判、高峰會、小組討論、圓桌會議、官方會外活動，以及各個國家主辦的展覽、文化活動，都在藍區舉行；綠區開放給所有參加者，包含個人、企業、其他民間團體，希望在綠區促進政府與私部門的對話與合作。



日前赴迪拜與會的朝野“立委”包括民眾黨吳欣盈、民進黨洪申翰、國民黨吳怡玎、時代力量陳椒華，“環境部長”薛富盛也與會。



吳欣盈講到激動處，一邊用手比出多種手勢、一邊火力全開地說，我們應該開大門、走大路，蔡政府應盤點fullmebership，將窗口串聯起來與國際進行正當的交流，否則這次參與的NPO（非營利組織）全都承認一個中國，我們現在有承認嗎？“外交部次長”李淳則回應，出發前有2次與“立委”溝通，今年情況比較特殊。吳回說，沒什麼特殊的地方，你們要的話，就用正當方式跟國際做交流，否則會讓所有想幫助我們的人很難做事情。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會14日進行“聯合國氣候變遷大會COP28”專案報告，由召委、台灣民眾黨“立委”吳欣盈擔任主席，並邀請“環境部長”薛富盛列席備詢。



吳欣盈質詢時表示，台灣在國際上的處境非常艱困，“外交部”雖然在COP安排一些場邊會議，但我們4名“立委”都無法進入COP28藍區。吳播放在杜拜拍攝的影片，影片中她說，我們被交代要非常低調，得等回到台北後才能PO辨識度高的地標，反而用民間企業或基金會更容易進入COP28，許多內容無法第一時間露出，且不能在會場中來去自如。



吳欣盈也在影片中展示自己利用國際人脈拜會的人及參與的會議，包括受邀參與國際智庫米爾肯研究院舉辦的第五屆中東及非洲國家峰會、阿布達比Milen大會等。



吳欣盈說，我們的金融產業必須要與國際接軌，同時完成淨零轉型。她在與諾魯代表交流時淨零碳排時，發現諾魯的太陽能板是中國大陸裝設的，碼頭也是大陸建設的，但諾魯不是台灣的“友邦”嗎？“外交部”的報告中稱，在COP有充分發揮外交效益，但若外交與經濟沒有並肩作戰，就會有這種情況。西班牙、義大利、澳洲、加拿大等國，經濟與外交併在一起處理，我們的資源這麼少，是否能往這樣的方向，才能對納稅人有交代。



吳欣盈指出，台灣現在剩下13個“友邦”，這13個“友邦”的人口佔全世界人口0.2%，地表面積0.3%，台灣撤出聯合國後，我們必須務實面對，盤點那些台灣full mebership的組織，進行二軌外交。



李淳解釋道，諾魯個案，是中國廠商得標，並不是中國協助諾魯，中國廠商在全世界低價競標，背後有大量的政府補貼，很多國家也在抱怨投標機制可能需要修改，我們當然會積極運用亞洲開發銀行（ADB），也有很多機制鼓勵業者參加ADB的標案。



李淳說，此次COP，我們也希望大家能開大門走大路⋯⋯話還沒講完，吳欣盈就做出比較大的肢體動作，並打斷說，她當時就在現場，拿著“外交部”提供的證件，卻遭聯合國人員攔下來。李淳趕忙解釋，我們在出發前就與“立委”溝通，今年的情況比較特殊⋯⋯吳欣盈再度插話強調，沒什麼特殊的地方，你們要的話就用正當的方式跟國際上做交流，否則會讓所有想幫助我們的人很難做事情。