游淑慧：綠政客可無恥　別剝奪孩子學文言文

國民黨“立委”候選人游淑慧接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月15日電（記者 張穎齊）台“教育部”108課綱大量刪減文言文，刪掉顧炎武的《廉恥》，學生不再有機會思考為什麼“士大夫之無恥是謂國恥”，北一女老師區桂芝痛批是無恥課綱，引發熱烈迴響。中國國民黨“立委”候選人、台北市議員游淑慧接受中評社訪問表示，民進黨的政客無恥沒有關係，但別剝奪孩子的受教權，蔡英文刪減掉中華文化，卻要推廣南島民族文化，是在亂扯、瞎扯，她也為區桂芝遭綠營側翼出征、肉搜抱屈。



游淑慧，台灣大學政治學系學士，連任2屆台北市第二選區（內湖、南港）市議員，國民黨台北市第二選區（南士林、大同）“立委”候選人。歷任台北市政府觀光傳播局主秘、“立法院”助理、“環保署長”機要秘書、台北市長辦公室主任、“國家政策研究基金會”政策研究組顧問、郝龍斌辦公室發言人等。



游淑慧表示，一個人有無廉恥與文言文無關，因民進黨很多政治人物也讀了很多文言文，卻欠缺廉恥，而文言文是與孩子未來的語文素養有關，她認為政客沒有廉恥沒有關係，可是別剝奪小孩們的受教權。



游淑慧說，課綱中的歷史與人文素養，這幾年被民進黨搞得支離破碎，孩子竟不知道誰是孫文？誰是岳飛？不理解忠孝仁愛的真諦，公民道德與教育被弱化，各項傳承寶貴的中華文化遺產遭刪減，蔡英文卻說要推南島文化，她就問，什麼叫做南島文化？南島的宗教信仰是什麼？是拜媽祖還關公嗎？語文是用羅馬拼音嗎？服裝要怎麼穿？呼籲蔡政府、民進黨別亂扯、瞎扯，影響小孩子的教育水準。



游淑慧向中評社說，區桂芝揭發課綱爭議，卻被民進黨側翼抹黑、抹紅、肉搜，她要告訴區老師別怕，不只是區老師，台灣有太多人都是因不滿政府的作為，卻遭到側翼圍剿，連有些藝人也是，過去有藝人挺過民進黨，而在防疫期間，因提出口罩等物資缺乏的問題，也一樣遭到民進黨攻擊。

