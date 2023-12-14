王金平陪掃街　侯友宜開心喊你出來我過關

王金平身穿侯友宜全台後援會總會長的夾克，在高雄阿蓮薦善堂陪同國民黨2024候選人侯友宜參拜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社高雄12月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜14日前進高雄啟動車隊掃街，上午掃過旗山後，接著來到高雄阿蓮薦善堂參拜，再從薦善堂上車隊一路拜票到高雄路竹天后宮。侯友宜全台後援會總會長王金平14日扮起驚喜嘉賓，先到薦善堂等侯到來，兩人一起上車掃街，侯開心對王說，有王幫忙，我這關就過了。



侯友宜14日繼續挺進高雄，並首度開設媒體採訪團全程緊跟，整個白天推出6個鐵人行程，早上先到旗山參拜旗山天后宮，並啟動車隊掃街逛旗山市區拜票，中午成立高雄婦女後援會，下午轉往岡山車隊掃街，最後再一連參拜梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮、大社青雲宮。整日行程從早上10時到傍晚5時，全程相當緊湊。



王金平出身高雄路竹，算是國民黨在高雄的代表人物，日前侯友宜、趙少康與國民黨主席朱立倫親自拜會王金平，成功請出王金平出馬，接掌侯友宜全台後援會總會長。王金平近期也積極出手替侯整合地方派系，不少昔日支持鴻海創辦人郭台銘的藍軍地方要角都以回歸侯友宜旗下。



阿蓮薦善堂到路竹天后宮的車隊掃街行程，陪同者有無黨籍高雄市“立委”候選人林義迪、國民黨高雄市“立委”候選人曹桓榮。



王金平14日現身陪同侯友宜掃街，可以感受出給了侯友宜非常大的信心，侯友宜見到王金平就開心對他說，有你出來，我就過關了。而王金平則回覆侯，我看著你一直上去。兩人全程以閩南語交談。



侯友宜抵達薦善堂時，現場支持者群眾大約60人，不過一路車隊掃街抵達路竹天后宮時，路竹不愧是王金平故鄉，群眾支持熱烈，現場已有超過100名支持者在場等候，夾道歡迎侯友宜到場。



侯友宜對現場支持者也都以閩南語對話，侯在薦善堂說，這次選舉他是3號，英文叫“Three”，閩南語諧音就是“水啦”，漂亮的意思，群眾聽到後馬上給予熱烈歡呼，並跟著侯友宜比出3號的手勢。侯友宜此趟高雄行，獲得民眾非常熱烈的回應。