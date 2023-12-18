雙C論壇：達巍論中美釋放希望穩定的信號

清華大學戰略與安全研究中心主任、中國論壇副主席、國際關係學系教授達巍（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月18日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆“雙C論壇——中美關係走向何方？”12月1日下午在北京召開。與會專家學者在中美元首舊金山成功會晤的背景下，就當前中美關係、台海局勢、美國對華認知等議題展開了熱烈討論。清華大學戰略與安全研究中心主任、中國論壇副主席、國際關係學系教授達巍表示，舊金山峰會是一個特別重要的峰會，但並不能說是中美關係的一個轉折點，不過它確實在中美關係史上留下了一個比較重要的痕跡，也取得了一些具體的成果。



達巍說，舊金山峰會最大的意義在於再次向世界發出了中美兩國都希望穩定中美關係的信號，這就是我們講的從“巴厘島共識”到“舊金山願景”。實際上中美這一輪一定的調整始於去年，“巴厘島共識”就是這樣一個成果，當然很不幸在今年2月份爆發了所謂的“氣球事件”，對中美關係造成了很大的影響。在那之後，中美兩國克服了這個突發危機帶來的影響，兩國元首同意再次舉行會晤，並且再次重申中美關係要穩定這樣的信號，而且以具體的成果來表示要穩定的意願。從“巴厘島共識”到“舊金山願景”的這樣一個努力和進程有可能意味著中美關係止跌企穩，雖然不是改善更不是逆轉，但中美關係至少開啟了這樣一種進入新常態的可能性。當然，新常態能不能夠出現，或者說目前的狀態能持續多久？還要看明年有無突發的危機，最大的風險在於2024年年底的美國大選以及2025年之後誰在美國執政，這將很大程度上決定新常態企穩的態勢能否持續到2025年以後。



談及台灣問題，達巍認為，中方提出的兩個說法是對美國近年來掏空“一中”政策的反應。美國的“一中”政策跟中國的“一中”原則是完全不同的，但即便按照美方的“一中”政策，其對台政策也發生了很大的變化，即我們經常說的“掏空”。比如，美國在國會的支持下，在烏克蘭危機的推動下，加大了武裝台灣的力度，對台軍售、軍援源源不斷，包括在台灣討論的戰略力量預置、一些小規模軍事存在、更多的非對稱進攻性武器，這一切都是武裝台灣的一個動向，而這個動向是中國堅決反對的。美國的“一中”政策裡並沒有武裝台灣這一項，即便按照所謂的《與台灣關係法》也不能走到現在的這個程度。

