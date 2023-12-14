許淑華籲南投泛藍選票集中　下架民進黨

國民黨南投縣黨部舉行中國國民黨129周年黨慶活動，南投縣長許淑華出席。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月14日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部今天舉辦黨慶活動，縣長許淑華登台號召泛藍選票集中火力，除了大選支持國民黨侯康配，“立委”及政黨票也要投給國民黨。她痛批民進黨執政導致觀光業、及農產品外銷受挫，衝擊南投經濟，2024南投要翻轉現況，一定要讓國民黨重返執政、“立院”席次過半，大家要共同努力下架民進黨，把民進黨虧欠南投的全部討回來！



國民黨南投縣黨部14日上午舉辦中國國民黨129周年黨慶活動，邀請黨主席朱立倫主持並表揚資深黨員同志，南投縣長許淑華、“立委”馬文君、“立委”候選人游顥、前縣長林明溱等藍營要角都到場。



許淑華獲邀嘉勉黨齡50年的黨員同志，隨後上台致詞表示，南投縣在民進黨執政的這幾年，受到極度資源分配不均的待遇，加上綠營採取“抗中、仇中”，導致陸客不來，農產品外銷也受阻。南投經濟以發展觀光與農業為主，因為民進黨錯誤的兩岸政策，讓南投的經濟受到衝擊，這8年我們受夠了，明年大家一定要集中選票，改變現況。



許淑華強調，南投的縣政要推動得好，除了靠縣政府的努力，有好的“立委”在“中央”爭取資源也非常重要，呼籲支持者一定要讓國民黨2席區域“立委”全上，讓馬文君、游顥成為縣府的後盾，拿到更多的資源建設大南投。



許淑華並提到，這次國民黨不分區名單當中，包括組發會主委許宇甄、南投縣黨部主委廖怡琇都是南投人，希望南投鄉親投政黨票也要支持國民黨，讓更多代人進到“立法院”代表南投發聲。她個人希望明年藍營在“國會”能夠單獨過半，這樣在未來包括法案的推動、預算審查都可以全面掌握，把民進黨執政這些年虧欠南投的，全部討回來！