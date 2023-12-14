曾與美國戰爭組織見面？蕭美琴不回應

民進黨2024副手候選人蕭美琴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立委”候選人爆料民進黨副手候選人蕭美琴曾與美國戰爭組織“美國精神(SOA)”見過面，蕭下午有公開行程，但面對媒體追問，幕僚趕緊把蕭帶走，並未回答記者提問。



國民黨“立委”候選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱今天上午舉行記者會，指出民進黨“副總統”候選人蕭美琴在擔任駐美代表期間，與美國右翼組織“美國精神(SOA)”會晤。徐巧芯質疑，SOA過去都在有戰爭的國家活動，質疑蕭美琴與“戰爭指導組織”見面。



徐巧芯表示，SOA是美國右翼組織，過去多在阿富汗、敘利亞、烏克蘭等地活動，支援當地民兵組織，而且是在當地爆發戰爭前就提前進駐，介入當地國防政策，或建立民兵團體等。



蕭美琴下午出席《時代如何轉了彎-蔡英文與台灣轉型八年》新書發表會，會後媒體試圖要提問，先問到辯論會準備怎麼樣？蕭本來要開口回答，卻被幕僚制止說後面還有行程。後來又問到被國民黨指控與戰爭白手套見過面等，蕭則沒有回應被幕僚一路帶走。



在新書發表會上被主持人問到怎麼觀察蔡英文？蕭美琴說，可以看出對於蔡對每個細節的重視，很多資料一下就會改到50幾版。蕭說，她是在蔡很清純、涉世未深就認識。當時蔡是陸委會主委，她要選“立委”、想說找了一個都會型女性來掃街，以為很高招，但是蔡英文根本不會掃街，她沿路還一一介紹說這是我們陸委會主委。



蕭美琴也說，但歷經選舉之後，現在蔡英文看起來已經越來越融入去接觸形形色色的需求，也面臨很多挑戰，她看到蔡英文面臨難關去克服後會更有自信，她也因此學習到很多。

