東莞吸引台資企業有何經驗？劉光濱答中評

東莞地標性建築台商大廈（中評社圖片） 中評社香港12月18日電（記者 林艷）東莞是台胞台企進入大陸時間最早、投資最密集的城市之一，台資企業的數量、投資額均居全國前列，素有台商“第二故鄉”之稱。自1988年首家台資企業進入東莞以來，全市累計批准的台資企業超過一萬家，約占全國十分之一。東莞在吸引台資企業方面有哪些做法經驗？東莞市委常委、副市長劉光濱日前接受中評青年東莞訪問團採訪時詳細解答了這一問題。



劉光濱表示，東莞在吸引台資企業方面的做法經驗主要有七點：



一是搭建台企拓展內銷平台。已連續舉辦14屆東莞台博會，累計超333.5萬人參觀採購，累計促成合作意向達372.5億元，是全國舉辦時間最長、規模最大、影響最廣的台博會之一。尤其是2023第十四屆台博會，吸引超過36.7萬人次線上線下觀展，超5000名採購商進場採購，達成合作意向35.2億元，成為今年規模最大的兩岸經貿交流活動。通過台博會，巧兒宜、徐福記、潘朵拉、洛克熊、Wieson等東莞本土台灣名品逐漸拓寬銷路。



二是大力支持台灣青年創業就業。東莞高度重視台灣青年創業工作，市財政為鬆山湖海峽兩岸青年就業創業基地配套專項資金5000萬元，為通過審核的優質創業項目提供啟動資金、貸款貼息、辦公場地補貼等支持。截至2023年6月，青創基地已推動212個台灣項目落戶，引進58名“港澳台人才培優計劃”認定的台灣人才，成功舉辦超過330場兩岸青年交流活動，幫助進駐企業獲得創業啟動金累計3030萬，成功孵化了侑宸光電、芯諾電子、速測檢測等一批優質項目，累計營收20778.7萬元，初步形成了集聚效應。

