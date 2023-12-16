劉光濱：台企是東莞經濟快速發展“孵化器”

東莞台資企業代表之一徐福記生產基地 中評社香港12月16日電（記者 林艷）東莞是“台商大本營”，也素有台商“第二故鄉”之稱。如何看待台資在東莞經濟發展中的作用？東莞市委常委、副市長劉光濱日前接受中評青年東莞訪問團採訪時，就台資在東莞經濟發展中的作用予以積極評價，他表示，台資是東莞經濟發展的重要組成部分，台商是東莞製造業的“引路人”，台企是東莞經濟快速發展的“孵化器”。



劉光濱表示，東莞是全國對台工作的重點城市，也是祖國大陸台商投資最為密集的地區之一，台資企業的數量、投資額均居全國前列。自1988年首家台資企業進入東莞以來，全市累計批准的台資企業超過一萬家，約占全國十分之一。



一是台資是東莞經濟發展的重要組成部分。劉光濱表示，台資在東莞的經濟發展成型過程中起著至關重要的作用，是東莞經濟騰飛的重要助力，是東莞經濟的重要組成部分。2022年，莞台貿易總額超人民幣1419.3億元；台資進出口總額占全市比重超過10%，是兩岸人民雙向奔赴的典型案例。另外，台灣為東莞第二大資金來源地，截至2023年9月，東莞累計合同利用台資218.9億美元，累計實際利用台資206.2億美元，約占全省利用台資總量的30%。

