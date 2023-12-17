劉光濱：東莞用真誠打動了台企與民企

東莞市概貌 中評社香港12月17日電（記者 林艷）民營經濟是東莞“最強底色”，數以百萬計的民營企業聚集東莞，貢獻全市60%以上GDP。其中，東莞在營台企超過3800家。東莞為什麼會對台企和民企那麼有吸引力？對此，東莞市委常委、副市長劉光濱接受中評青年東莞訪問團採訪表示，台資和民企之所以對東莞一往情深，是真誠打動了他們的心。



劉光濱具體介紹了東莞對台企、民企保持吸引力的經驗做法，他表示，總書記多次強調要堅持“兩個毫不動搖”。所謂“春江水暖鴨先知”，廣大台企、民企對市場變化的感知最敏銳、也最深刻，衹有有為政府與有效市場的雙向發力，才能更好推動高質量發展。為此，我們始終聚焦企業所需所盼，以暖企惠企助企為基礎、以營商環境建設為核心、以審批制度改革為抓手、以產業提質升級為支撐，營造有利於經濟發展的良好環境，多措並舉助力民營經濟和台資經濟加快高質量發展。



一是重視以政策激發企業發展的動力。劉光濱表示，今年年初，我們以市委一號文的形式出台了促進民營經濟高質量發展的若干措施，在融資支持、轉型扶持等方面提出系列舉措。比如，大力支持民營企業實施技術改造，上半年我們已兌現技改扶持資金超過5.5億元，資金撥付總量和預算執行率均達全省第一。近期我們還聚焦環境和成本這兩個企業最關注的要素重點發力，切實提振廣大台企、民企發展信心。在優環境上，主動對標對表廣深提出25條具體舉措，加快推動政務服務水平、項目服務保障體系等向廣深看齊，著力打造與廣深一體化的營商環境。在降成本上，我們出台專門政策降低企業租金、用能、融資、物流等領域成本，預計減負近10億元、惠及企業超過1.8萬家。

