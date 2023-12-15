劉光濱答中評：《東莞方案》蘊含重大機遇

東莞台商協會成立30周年，時任國務院台辦主任王毅曾在東莞台協17周年慶祝活動上，稱贊東莞台協為“天下第一台協”。（中評社圖片） 中評社香港12月15日電（記者 林艷）今年是莞台融合發展35周年，不久前，國務院批覆同意了《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，東莞下一步將會如何完成好這項新使命任務，進一步促進兩岸融合發展？東莞新階段的升級轉型發展將為台胞台企帶來怎樣的重要機遇？對此，東莞市委常委、副市長劉光濱日前接受中評青年東莞訪問團採訪並作出解答。



劉光濱表示，作為台胞台企進入大陸時間最早、投資最密集的城市之一，東莞目前在營台企超過3800家、生活居住的台胞超過5萬名，既有在兩岸具有廣泛影響力的“東莞台灣名品博覽會”，也有大陸第一所台商子弟學校，還有被譽為“天下第一台協”的東莞市台協、地標性建築“台商大廈”等，素有台商“第二故鄉”之稱。目前全國台企聯的7任會長中，創會會長張漢文和第二、第三屆會長郭山輝都來自東莞市台協。徐福記、潘朵拉、巧兒宜、洛克熊等台灣名品從東莞崛起、走向世界。



劉光濱表示，國務院批覆同意《東莞方案》，凸顯了東莞在兩岸交流合作中的突出地位，彰顯了東莞對台工作的獨特優勢，體現了黨中央、國務院對東莞高質量發展的關懷厚愛。推進落實《東莞方案》，有利於深化兩岸經貿文化交流合作，吸引更多台商台胞在莞投資興業、縱深參與大灣區建設；有利於實施創新驅動發展戰略，吸引支持台企加大科技研發和創新力度，培育壯大戰略性新興產業，助推加快轉型升級，推動高質量發展；有利於為台灣人才提供廣闊的發展舞台，加快建設兩岸交流合作平台，為台灣同胞分享更多大陸發展機遇。

