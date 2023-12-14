潘孟安：國民黨不要做邊緣化柯P的春秋大夢

潘孟安。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電（記者 黃筱筠）2024大選倒數30天，賴清德競選總幹事潘孟安今天表示，選戰祭出的最後衝刺規畫，會較著重陸戰，將以多衝出5%的選票為目標。目前競總內部掌握“賴蕭配”選情穩定領先，但領先差距不到10個百分點，還要衝刺。



至於最近部分民調顯示中國國民黨候選人侯友宜領先台灣民眾黨候選人柯文哲，潘孟安說，近來有些刻意運作的民調，目的是要操作藍白間的棄保，競總掌握的內參民調，賴清德穩定領先，但還要衝刺。



潘孟安也說，國民黨現在就是要操作棄保，要把柯文哲邊緣化，也就是要操作“安哲秀現象”。但他要提醒國民黨，台灣與韓國情況不一樣，台灣的制度是登記後就不能退選，所以，不能有安哲秀現象，“不要做這種春秋大夢”。



潘孟安也說，賴清德民調支持度要到50%是不可能的，但民進黨會繼續衝刺，目標是在開票日開出過半的選票。



潘孟安表示，12月21日至24日，競總將舉辦環島計劃“要唱土地的歌、拼我們的希望”，這個順時鐘四天三夜環島，由宜蘭、花蓮、台東、屏東，最後繞回台北。除了“拼字”外，也會在該縣市演講相關建設願景。同時，17日也會先在新北預演召開記者會。



至於民進黨這次選舉在陸戰比較下功夫？潘孟安也肯定說，“我們都是親自到土地，接觸到每個鄉親，我們是流汗水，有人喜歡噴口水”，“口水只會淹沒秧苗”。他們也希望藉由這次巷戰，多衝出5%的支持度。



對於國民黨副主席夏立言昨日突然訪問中國大陸，他說，這已經是夏立言今年第4、5次到中國。他以上市公司季報虧說，剩下30天台灣就要“總統”大選，夏立言還要到中國，令人不解、也啟人疑竇，到底見了誰，做了什麼事情，國民黨與候選人要說清楚。