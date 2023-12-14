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大阪環球影城過山車故障　遊客倒吊40分鐘
http://www.CRNTT.com   2023-12-14 15:22:40


　　中評社香港12月14日電／據日本放送協會（NHK）報導，當地時間14日上午，日本大阪環球影城的過山車“飛天翼龍”在滿員運行中突發故障，車輛停在離地面約40米處，32名乘客倒掛空中。 

　　星島日報引述報導，工作人員隨後用救生梯將遊客疏散至地面，無人受傷。


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