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大阪環球影城過山車故障 遊客倒吊40分鐘
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2023-12-14 15:22:40
中評社香港12月14日電／據日本放送協會（NHK）報導，當地時間14日上午，日本大阪環球影城的過山車“飛天翼龍”在滿員運行中突發故障，車輛停在離地面約40米處，32名乘客倒掛空中。
星島日報引述報導，工作人員隨後用救生梯將遊客疏散至地面，無人受傷。
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