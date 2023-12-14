大阪環球影城過山車故障　遊客倒吊40分鐘

中評社香港12月14日電／據日本放送協會（NHK）報導，當地時間14日上午，日本大阪環球影城的過山車“飛天翼龍”在滿員運行中突發故障，車輛停在離地面約40米處，32名乘客倒掛空中。



星島日報引述報導，工作人員隨後用救生梯將遊客疏散至地面，無人受傷。



