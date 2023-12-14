夏立言訪陸　趙少康：民進黨對台商不聞不問

趙少康今日下午到桃園市楊梅區為涂權吉助選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月14日電（記者 盧誠輝）針對國民黨副主席夏立言在大選前一個月率團訪問大陸，中國國民黨2024副手候選人趙少康今日在桃園拜票時回應，因為許多在大陸的台商會剛好在換屆交接會長，但民進黨對台商卻不聞不聞問。而國民黨一向關心台商，所以不必大驚小怪，也沒有什麼好隱瞞的，該做的就做。



至於2024“副總統”辯論會是否採用英文的話題，趙少康反問，到底是選哪一國的“總統”和“副總統”？他當“立委”的時候，就曾帶團參訪美國，英文並沒有不好。而民進黨“副總統”候選人蕭美琴與台灣民眾黨“副總統”候選人吳欣盈等於是半個美國人，英文當然比較好。但要當“總統”和“副總統”對“國家”的忠誠度是最重要的，而不是比英文。



趙少康今日下午到桃園市楊梅區與國民黨桃園市第二選區“立委”候選人涂權吉車掃拜票，趙少康表示，最近他跟國民黨2024候選人侯友宜正在台灣南北分進合擊，而桃園是重中之重。桃園這次選情非常好，涂權吉只要能當選，國民黨桃園市“立委”就有機會六席全壘打，這是他第一次車掃，希望能跟桃園鄉親面對面懇託。



吳欣盈昨日接受媒體訪問表示，自己以往用英文演講較多，希望辯論時不會混雜中、英、台3種語言來表達。對此，民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄認為蕭美琴3種語言能力兼俱，但是趙少康用英文辯論則會“累死”。



對於民進黨2024候選人賴清德說要幫年輕人減稅，趙少康認為，應該要努力讓年輕人的所得提高，光減稅是沒用的。如果賺很多錢，就算交稅也會甘願，但民進黨卻本末倒置，重點是要怎麼讓台灣的經濟環境起來，讓兩岸和平，把整個投資環境建立起來才有意義。