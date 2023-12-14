白營搶到投票日賴總部前路權　柯辦稱願協調

柯文哲競辦發言人陳智菡。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／2024大選戰氣勢的選前之夜（明年1月12日）凱道路權由台灣民眾黨搶下，但民進黨包下1月9日至11日路權，壓縮民眾黨場布時間。傳出民眾黨出招反制，搶下1月13日投票日的北平東路路權，民進黨2024候選人賴清德競選總部前舉辦開票之夜，恐產生影響。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡今天澄清，該路段路權是民眾黨支持者自發申請的，若民進黨有需求，我們也願意代為向支持者協調。



陳智菡表示，昨天有位支持者看到民進黨台北市黨部主委張茂楠對民眾黨申請到選前之夜凱道路權，說出，“沒那個屁股，還想吃那個瀉藥”的發言感到憤怒，支持者決定自己申請1月13日民進黨黨部前（北平東路）路權。因此，該路段路權並非競總或本黨同仁所申請。



陳智菡說，對於新頭殼報導，“民進黨人士批評，民眾黨行為是藉由申請對手總部前的路權，⋯⋯以逼迫民進黨進行路權交換”等言論，感到難以理解，該路段路權申請純粹為支持者自發行為，應予以尊重，主管機關更不應洩漏申請人相關資訊。



陳智菡表示，我們可以理解各方都希望順利舉辦活動的心情，因此若民進黨有需求，我們也願意代為向支持者協調。