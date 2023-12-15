12月14日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月15日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月14日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下為發布會全文：



中新社記者：據報導，聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）達成協議，締約方代表進行首次全球盤點，旨在實現公約目標。公約執行秘書斯蒂爾在閉幕詞中稱，COP28協議標誌著化石燃料時代終結的開始。請問中方如何評價本次大會取得的成果？中方將為落實大會成果發揮什麼作用？



毛寧：12月13日，聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）經過兩周艱難談判在延長1天後閉幕。大會完成了《巴黎協定》生效以來的首次全球盤點，總結了成績和缺口，為《巴黎協定》深入實施指明方向，特別是進一步鞏固了全球綠色低碳轉型大勢，具有重要里程碑意義。大會的成功反映出各方對於應對氣候變化問題緊迫性的高度共識。會議成果釋放出堅持多邊主義、以更加團結的精神、更加積極的行動攜手應對氣候變化的有力信號。



本次大會重申了共同但有區別的責任原則，首日即通過了發展中國家高度關注的損失與損害基金決定，之後還通過全球適應目標框架、公正轉型工作方案等重要決定。同時，發達國家兌現率先減排、向發展中國家提供資金、技術和能力建設支持的承諾還沒有取得實質性進展，單邊措施阻礙國際合作的問題沒有能夠得到有效解決，構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系依然任重道遠。



中方高度重視這次會議。習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席了COP28期間舉行的世界氣候行動峰會、“77國集團和中國”氣候變化領導人峰會並致辭。會議期間，中方全面深入參與了各議題磋商，與主席國阿聯酋及其他各方密切協調，堅定維護發展中國家共同利益，並就談判關鍵問題提供解決方案，推動各方聚同化異，為會議取得積極成果作出重要貢獻。



未來，中方將繼續堅定不移走人與自然和諧共生的中國式現代化道路，並一如既往地積極推進應對氣候變化國際合作，與各方一道，推動《巴黎協定》全面有效實施，共同構建清潔美麗世界。



路透社記者：一家德國審計公司在對大眾汽車新疆合資工廠的審計中未發現“強迫勞動”的證據。該公司幾名高級職員表示，自己與上述審計項目無關。該公司事後也表示，僅有少數員工參與或支持了上述審計項目。請問中方對此有何回應？



毛寧：事實和真相已經證明，所謂新疆存在“強迫勞動”完全是一個謊言。



湖北廣電記者：美國國家安全委員會成員蓋爾澤稱，美國情報部門無需經過授權即監聽海外非美國公民、加強國際監控的法律重要依據條文，即《涉外情報監視法》（FISA）第702條將於12月31日到期。估計拜登每日簡報內容有近60%來自這些“情報大耳朵”信息。中方對此有何評論？



毛寧：美國的《涉外情報監視法》出台於水門事件之後，本意是為了防止行政當局濫用權力、任意監聽。但2008年增加的702條款，允許安全部門無需法院許可即可實施監聽監控。此後，美國政府不斷擴大監聽監控範圍，插手別國內政，干預國際事務，這種作法與國際法和國際關係基本準則背道而馳。監控的範圍越大，朋友圈就越小。美國應當多一些“邊界感”，少一些“掌控欲”。



香港中評社記者：據報導，由中國公司承建的馬來西亞東海岸鐵路項目軌道工程啟動儀式日前在馬來西亞彭亨州首府關丹舉行。馬來西亞最高國家元首阿卜杜拉在儀式上正式啟動馬東鐵項目軌道鋪設。請問中方對此有何評論？



毛寧：馬來西亞東海岸鐵路是中馬共建“一帶一路”的標誌性項目，也是中國企業目前在海外承建的最大單體交通基礎設施項目之一。項目進展順利，工程整體進度已經過半。項目建成後，將填補馬來半島東西岸沒有鐵路貫通的空白，提高沿線地區互聯互通水平。



今年是“一帶一路”倡議提出10周年，也是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，今年3月習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，開啟了兩國關係的新篇章。中馬共建“一帶一路”已經形成了東部的關丹產業園、關丹港“一園一港”同西部的巴生港經由東海岸鐵路“一線”貫穿的格局。明年是中馬建交50周年，期待兩國各領域務實合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。



法新社記者：菲律賓官員表示，他們今天已經驅逐了180名中國公民，菲方說這是因為他們沒有工作許可證，而且進行網絡詐騙。請問中方能不能進一步介紹有關情況？



毛寧：中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地法律法規，希望菲方切實保護中國公民的合法權益。



路透社記者：韓國軍方稱，今天韓方出動戰鬥機應對2架中國軍機和4架俄羅斯軍機進入韓國防空識別區。中方有何評論？



毛寧：據瞭解，這是中國軍機在國際空域進行的常規飛行活動，符合國際法。



會後有記者問及：據報導，緬軍發言人表示，在中方幫助下，緬政府同果敢、德昂、若開軍舉行了會晤。中方能否確認此事，有何評論？



毛寧：中方一貫堅定支持緬北和平進程，一直為緬相關各方對話接觸提供支持和便利。緬北“10·27”戰事爆發以來，中方堅持不懈做緬相關各方止戰促談工作，推動局勢緩和降溫。日前，在中方斡旋和促推下，緬軍方和果敢、德昂、若開軍在中國境內舉行了和談，就臨時停火和保持對話等事項達成協議。目前，緬北衝突交火明顯下降，這不僅符合緬相關各方利益，也有助於維護中緬邊境安寧。中方希望緬相關各方加緊落實業已達成的協議和共識，彼此保持最大克制，主動緩和現地局勢，及時管控突發個案，共同推動緬北局勢軟著陸。

