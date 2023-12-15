外交部答中評：期待中馬各領域合作走深走實

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月15日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月14日在例行記者會上就馬來西亞東海岸鐵路項目軌道工程有關情況回答中評社記者提問。毛寧表示，馬來西亞東海岸鐵路是中馬共建“一帶一路”的標誌性項目，項目建成後，將填補馬來半島東西岸沒有鐵路貫通的空白。明年是中馬建交50周年，期待兩國各領域合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。



中評社記者提問稱，據報導，由中國公司承建的馬來西亞東海岸鐵路項目軌道工程啟動儀式日前在馬來西亞彭亨州首府關丹舉行。馬來西亞最高國家元首阿卜杜拉在儀式上正式啟動馬東鐵項目軌道鋪設。中方對此有何評論？



毛寧說，馬來西亞東海岸鐵路是中馬共建“一帶一路”的標誌性項目，也是中國企業目前在海外承建的最大單體交通基礎設施項目之一。項目進展順利，工程整體進度已經過半。項目建成後，將填補馬來半島東西岸沒有鐵路貫通的空白，提高沿線地區互聯互通水平。



毛寧說，今年是“一帶一路”倡議提出10周年，也是中馬建立全面戰略夥伴關係10周年，今年3月習近平主席同安瓦爾總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，開啟了兩國關係的新篇章。中馬共建“一帶一路”已經形成了東部的關丹產業園、關丹港“一園一港”同西部的巴生港經由東海岸鐵路“一線”貫穿的格局。明年是中馬建交50周年，期待兩國各領域務實合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉。

