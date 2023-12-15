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菲驅逐了180名中國公民？外交部回應
http://www.CRNTT.com   2023-12-15 00:31:14


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京12月15日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧12月14日主持例行記者會。有記者提問，菲律賓官員表示，他們今天已經驅逐了180名中國公民，菲方說這是因為他們沒有工作許可證，而且進行網絡詐騙，中方能否進一步解釋有關情況？

　　毛寧就此回應，中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地法律法規，希望菲方切實保護中國公民的合法權益。 
 


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