扛阿北守台灣抵台中　蔡壁如會師大甲鎮瀾宮

“扛阿北守台灣”活動來到大甲鎮瀾宮，民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如與台中市黨部主委江和樹現身支持。（照片：蔡壁如競選總部提供） 中評社台中12月14日電／由支持者自發性發起的“扛阿北守台灣”活動，全台走透透，台中首站也是活動第十八棒次14日來到大甲鎮瀾宮，台灣民眾黨台中市第一選區“立委”候選人蔡壁如與台中市黨部主委江和樹也現身，與支持者們一同扛起大型柯文哲娃娃走在大甲街上。



蔡壁如競選總部今天發布新聞稿，蔡壁如感性表示，大家也知道民眾黨是新興政黨，小黨沒有太多的經費來倡議。身為小黨雖然資源不多，但有一群熱血的支持者自發性發起活動，要替柯文哲在全台宣揚民眾黨的理念，那就是讓這場選舉成為改變台灣政治文化的社會運動，讓她十分感動。



蔡壁如說，這次活動支持者將輪流接力，扛起阿北氣球，徒步掃街環台。今天來到她的選區大甲鎮瀾宮，她也現身與支持者們一起走在街上，替台灣民眾黨拉票。



蔡壁如提到，這次活動也讓她想起2019年民眾黨創黨時，黨部發起的“全台大縱走”活動，不過這次“扛阿北守台灣”是由支持者自行組織發動，這也顯示許多民眾都期待台灣政治文化改變，將希望寄託在民眾黨2024候選人柯文哲身上，才會都自動自發宣傳和支持。



路程中由志工背起重達7公斤的巨型阿北氣球人偶，蔡壁如與江和樹左右兩邊牽著巨型阿北氣球人偶，從鎮瀾宮沿著中山路步行向民眾致意，隨即再往南走到清水，今日晚上表定將徒步抵達東海夜市。中途停靠蔡壁如大甲服務處，蔡壁如也貼心準備許多大甲伴手禮要給志工品嚐。步行途中，不斷有支持者上前拍照、給予滿滿的支持與鼓勵。