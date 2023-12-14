韓軍方：6架中俄軍機一度進入韓防識區

中評社香港12月14日電／韓聯社消息，據韓國聯合參謀本部（聯參）14日消息，6架中俄軍機當天闖入韓國防空識別區（防識區，KADIZ），韓軍立即出動採取應對措施。



據介紹，當天上午11時53分至下午12時10分，2架中國軍機和4架俄羅斯軍機一度進入韓國東部海域防識區。這些軍機從鬱陵島以北飛入防識區，向獨島以東方向飛行後離開，停留約17分鐘，未侵犯韓國領空。



聯參表示，韓軍已在中俄軍機進入韓國防識區之前有所察覺，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況發生。



韓軍研判，這是中俄聯合空中演習的一環。一名聯參相關人士表示，軍方在中俄軍機飛出韓國防識區後通過直通熱線與中方進行溝通，並就中國軍機未提前通報的情況下飛入防識區提出抗議。但由於韓俄之間沒有直通熱線，雙方未能進行溝通。



中俄兩國軍機2019年起以聯合軍演等為由每年進入韓國防識區1～2次，但不提前通報有關情況。兩國軍機曾于去年5月和11月闖入韓國防識區，此次是時隔約6個月同時進入韓國防識區。



防空識別區是一國基於空防需要而劃定的空域，目的在於為軍方提早發現、識別和實施空軍攔截行動提供條件，防空識別區並不等於領空。按國際慣例，軍用飛機在進入別國防空識別區以前，應事先提交飛行計劃，並通報飛入地點。