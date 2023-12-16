李振廣答中評：賴政策變本加厲推“去中化”

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料圖） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）近日，台灣教師區桂芝痛批民進黨當局的“去中國化”教綱，引發了島內的激烈爭論。就此話題，北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣在接受中評社記者採訪時表示，眾多台灣教師和有識之士明確指出民進黨當局堅持的“去中國化”課綱對島內青少年的“毒化”越來越嚴重。面對社會批評，民進黨當局置若罔聞。近一段時期，民進黨候選人賴清德的教育文化政策主張相繼出台。從其政策主張的字裡行間可以看出，賴清德若上台將變本加厲地推動“去中國化”。



李振廣說，經過李登輝、陳水扁及蔡英文“執政”期間的“去中國化”教育，在“台獨”史觀、文化“台獨”反復洗腦之下，島內很多年輕人對於“兩岸同屬一個中國“的概念已經比較淡漠。在“反中仇中”氛圍下，民進黨當局把兩岸對立起來，把“台灣人”與“中國人”對立起來，把兩岸的歷史連接割裂開來。潛移默化之下，很多台灣青少年深受其害，這個情況越來越嚴重。



李振廣表示，賴清德自稱是“務實的台獨工作者”，一心要拒統“謀獨”，不承認兩岸同屬一個中國，圖謀切斷兩岸的歷史和文化聯繫。從賴清德已經發布的教育文化政策主張看，如果他攫取了島內行政大權，必然會進一步以教育文化手段強行“去中國化”，向台灣青少年灌輸分離、分裂“毒素”。在教育方面，賴清德堅持要繼續推動已經備受抨擊的“雙語政策”，到2030年實現英語成為台灣所謂“官方語言”。但從某種意義上，賴清德這一政策主張不再是單純的學習外語問題，而是要把台灣那變成某種文化的殖民地，以此為投名狀贏得某些外部勢力歡心的問題。

