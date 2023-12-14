紀念南京大屠殺　新黨：莫淪帝國主義屠宰場

新黨13日在台北市大安森林公園舉辦哀悼南京大屠殺86周年紀念晚會。（照片：新黨提供） 中評社台北12月14日電／1937年12月13日，日本在南京展開長達40多日的大屠殺，有30多萬人慘遭殺戮。昨天是南京大屠殺86周年的日子，新黨特別在台北市大安森林公園舉辦紀念晚會，呼籲不要讓台灣淪為帝國主義的屠宰場。



新黨主席吳成典表示，日本不只曾在南京屠殺，在台灣也殺了大量台灣人，歷史不能遺忘，中華民族不能再容許帝國主義欺負。台灣人也是中國人，“我是中國人我驕傲”，只要台灣人也承認自己是中國人，大陸就不會下狠手，因為大陸講過多次中國人不打中國人。



新黨副主席李勝峯指出，如今台灣有些人親日到沒有骨氣，日本有些人還企圖以台灣為工具，擾亂兩岸壓制大陸。但要知道“台獨”是沒出路的，帝國主義的時代已過去，別想借屍還魂，中華民族復興的勢頭是不可抵擋的，台灣也不應缺席。



前“監委”、新黨不分區“立委”候選人仉桂美提醒，民進黨政府開放美國萊豬、日本核食進口，政府不保護人民，台灣不能坐以待斃。



新黨原住民“立委”候選人米甘幹，除特別在此緬懷抗日前輩莫那魯道之外更指出，日本當初禁止消滅泰雅族的紋面文化，下周他將率族人前往日台交流協會抗議，要求賠償。



文史工作者徐宗懋則在現場播放了日本屠殺的照片，並將把自己撰寫的相關書籍送給新黨，讓新黨可以陳列給更多民眾瞭解這段歷史。



晚會當中，身為四行倉庫所有人後人的新黨不分區“立委”候選人王子芩，代表唸了一篇悼文像當初遇難的同胞們致意，並痛批民進黨只顧備戰的路線，強調台灣需要避戰。



此外，新黨也邀請了諸多團體表演了眾多肅穆又莊重的“愛國歌曲”，尤其還邀請了原住民團體表演，象徵不分族群的大團結。大家都熱愛我們的“國家”“中華民國”，都反對戰爭要和平，都不願意再讓日本等外國，有機會再欺負我們的“國家”。