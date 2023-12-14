侯陣營再拋醫療政策　0至6歲健保費政府繳

國民黨不分區“立委”候選人蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社台北12月14日電／台灣面臨少子化衝擊，超過九成年輕人對於家庭沉重的醫療負擔感到焦慮。癌症希望基金會、製藥協會等多個醫療團體今天邀請三黨2024候選人代表，討論醫療政策。中國國民黨不分區“立委”候選人蘇清泉表示，現在六都65歲以上長者已經不用付健保費，應該要擴及全台外，0～6歲幼兒的健保費，也應由“國家”負擔，年輕人才會敢生敢養。



開發性製藥研究協會、台灣醫務管理學會等14日共同舉辦“政府帶頭健康投資減輕年輕世代醫療負擔”論壇，開幕邀請三大政黨2024候選人與代表出席，民進黨“立委”吳玉琴、民眾黨2024副手候選人吳欣盈、國民黨不分區“立委”候選人蘇清泉，代表三位政黨候選人出席“健康投資接軌國際”論壇，更提出各自代表政黨於未來執政時醫療健保的具體施政方針。



根據《中時新聞網》報導，蘇清泉指出，政府不是沒有錢，事實上是每年財政都超收，今年可能超過四千億，這只顯示財政規劃有問題，不僅健保點值根本沒有補足直接給到1點1元，政府對醫療不尊重，投資健康不足是最糟糕的事情，醫生開的心臟接三條管子，點值卻不到美國的20分之1，合理嗎？誰要幹？



“政府不投資醫療，醫院就是從基隆關到鵝鑾鼻”，蘇清泉表示。後疫情時代，健保財務緊張，健康投資不足就導致醫院沒有護理人員，只能被迫關床，疫情期間有公務預算專款補助，現在，所有補助都沒了他們就很累。



蘇清泉更指出，他提到“我媽媽已經95歲，我現在還在幫她繳保費，我每個月幫她繳，他選屏東縣長時已經提出65歲以上免健保費，侯友宜選2024也列為政策，讓400萬長者受惠。他要再追加，“0～6歲健保費我們也幫他繳”。

