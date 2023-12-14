美聯儲鴿派表態刺激紐約股市道指創新高

中評社北京12月14日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會公開市場委員會在13日結束例行議息會議後就通脹降溫和降息釋放鴿派聲音，這刺激美國股市大幅走高，美元指數和美國長期國債收益率則大幅走低。



當天收盤時，紐約股市三大股指均顯著上漲。其中，道瓊斯工業平均指數收於37090.24點，刷新2022年1月創下的歷史最高收盤點位。美元指數下跌0.96%；美國10年期國債收益率大幅下跌，收於4.025%。



美聯儲公開市場委員會當天宣布維持聯邦基金利率不變，符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的記者招待會上表示，通脹已經從高處回落，而這一過程並未出現失業率顯著升高。美聯儲不大可能繼續加息，也不用等到經濟衰退才降息，今後何時開始降息將是美聯儲的討論話題。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具13日晚些時候公布的數據顯示，美聯儲在明年3月降息概率超80%，大幅高於前一日預測。到明年底議息會議時，美國聯邦基金利率預計會下降125個基點，比前一日預期多50個基點。



美國勞工部在13日盤前公布的數據顯示，扣除食品和能源後，11月核心生產者價格指數環比持平，而市場預期為環比增長0.2%。



美國博爾文財富管理集團總裁吉娜·博爾文說，美聯儲終於首次對通脹形勢給出積極評價，這給市場提早送出一份節日禮物。



然而，美國股市從10月底開始持續上漲並引發市場回調擔憂。美國股市在13日出現強勁上漲後，後市回調壓力進一步加大，所謂強勁的“聖誕行情”可持續性將是市場關注重點之一。

